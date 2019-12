Daniel-Andre Tande opowiedział o tragicznej śmierci brata

Daniel-Andre Tande imponuje na początku sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. W niedzielnym programie norweskiej telewizji TV2 opowiedział wstrząsającą historię o samobójstwie brata - Hakona-Kristoffera, z którym wspólnie chcieli odnosić sukcesy w sporcie.

Norweg jest na ustach fanów skoków narciarskich po znakomitym otwarciu sezonu - wygrał dwa pierwsze konkursy.



Odnosił już wielkie sukcesy jak mistrzostwo olimpijskie w drużynie w Pjongczangu, mistrzostwo świata - dwukrotnie drużynowo (2016 i 2018 r.) oraz indywidualnie półtora roku temu.

Właśnie o jakże smutnych okolicznościach zdobycia złotego medalu w Oberstdorfie zdecydował się opowiedzieć teraz przed kamerami norweskiej telewizji TV2. Zaledwie cztery miesiące wcześniej jego brat odebrał sobie życie.



- Siedziałem w szatni i płakałem - wytłumaczył, dlaczego organizatorzy musieli przełożyć ceremonię dekoracji. - Po raz pierwszy pomyślałem, że chciałbym, żeby tutaj był.

Jego młodszy brat Hakon-Kristoffer również skakał na nartach. Ojciec zabierał ich na różne zawody w Norwegii. Bracia marzyli o wspólnych sukcesach. Wzorowali się na słynnym wówczas duecie Matti i Jussi Hautamaeki.

- To był bardzo fajny okres. Jeździliśmy po całej Norwegii i braliśmy udział w zawodach zarówno zimą, jak i latem. Hakon skakał na 10-metrowej skoczni, a ja na 20-, lub 40-metrowej - wspominał obecny lider PŚ.

Norweski ekspert Arne Scheie stwierdził nawet, że to młodszy z braci miał większy talent i szansę na sukces. 6 września 2017 roku doszło jednak do tragedii. Hakon został znaleziony w lesie w bardzo poważnym stanie po tym, jak targnął się na swoje życie. Trafił do szpitala, ale lekarzom nie udało się wygrać walki o jego życie i po kilku dniach zmarł.



Daniel-Andre Tande przyznał, że skoki narciarskie były dla niego ucieczką w tym trudnym okresie. Nie mógł pogodzić się z utratą brata i długo dojrzewał do tego, aby znów o nim rozmawiać.



- Zacząłem o nim rozmawiać z innymi. Wszyscy, którzy go znali, uważają, że był fajnych chłopakiem i tak go pamiętają. Dobrze jest słyszeć miłe wspomnienia o nim i dzielić się nimi z innymi - wyznał Daniel-Andre Tande.

MZ

