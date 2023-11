A jednak, przeforsowano zmiany w nowym sezonie PŚ w skokach. Ważny głos z obozu Polaków

Trzy grosze dorzuca jeszcze Piotr Żyła, który odnosi się do tematu wycofania drużynówek. "Mogę mieć swoje zdanie, które właśnie poznaliście i ono nie pochwala raczej tego pomysłu. Tylko co my mamy do gadania?" - pyta retorycznie. "Mogę mówić, że skoki przez te decyzje zrobią się tylko coraz bardziej ekskluzywnymi. Tylko, słuchajcie, my mamy świadomość ze nawet, jeśli byśmy się odezwali, to pewnie nikt nic z tym nie zrobi. I jest takie poczucie, że to nie leży w naszych kompetencjach. Jesteśmy zawodnikami, nie decydujemy" - podsumowuje.