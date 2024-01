Jednak jestem zadowolony z dzisiejszego dnia – był on naszym najlepszym dniem. Widziałem dziś dobre skoki u wszystkich - w drugiej próbie u Kamila; drugi, ale też pierwszy skok w wykonaniu Dawida. Paweł i Olek oddali znakomite pierwsze skoki, Maciek po raz pierwszy zdobył punkty. Jedynie Piotrek zmagał się tutaj z poważnymi problemami

W podobnym tonie wypowiedział się Kamil Stoch . Przyznał jednak, że do formy życia Polaków jest jeszcze daleko. "Ten niedzielny konkurs był dla nas najlepszy, jeśli chodzi o wyniki całej grupy. Fajnie, że inni zawodnicy w naszej kadrze zaczynają skakać coraz lepiej. To wyznacza jakiś poziom, ale on wciąż jest trochę kiepski" - ocenił.