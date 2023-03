Kubacki wystartuje w Lahti? Optymistyczne prognozy Tajnera

Po niedzielnych zawodach, w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu, trener Thomas Thurnbichler nie wykluczył udziału Kubackiego w kolejnych zawodach, jakie odbędą się w Lahti . W podobnym tonie, na antenie TVP Sport wypowiedział się były prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusz Tajner, który zdradził, że według jego informacji, 33-latek uda się z kadrą do Finlandii .

Z informacji, które do mnie dotarły, wynika, że Dawid będzie startował w kolejnych zawodach Pucharu Świata, ale naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej

Podkreślił on również doskonałą pracę wykonaną przez trenera polskich skoczków Thomasa Thurnbichlera, sugerując, że dokonał on niemal cudu, szybko wprowadzając swoje pomysły w życie. To sprawia, że Tajner jest spokojny o losy tej dyscypliny w naszym kraju.