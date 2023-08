Czterech skoczków skreślonych z polskiej kadry. Thurnbichler już zdecydował

W końcu powiało pod narty, nie ukrywajmy. (...) Tak to jest w tym sporcie - trzeba mieć szczęście, ale to szczęście i dobry wiatr też trzeba umieć wykorzystać. Te dwa skoki konkursowe były zdecydowanie najlepsze tutaj w ten weekend i to cieszy. Ten progres od pierwszego skoku treningowego, przed kwalifikacje, serię próbną i konkurs. Fajnie skakało się w tej drugiej serii będąc wiceliderem, były pozytywne emocje. Niestety, nie udało się stanąć na podium, ale mamy dwóch reprezentantów na tym podium, więc myślę, że to i tak dzień udany, zarówno dla mnie, jak i dla polskich kibiców

~ mówił Maciej Kot w rozmowie z TVP Sport