Czeski skoczek nawiązał współpracę z Rosjanami. Związek reaguje

Jedną z dyscyplin sportowych, w której od kilkunastu już miesięcy w zawodach udziału nie biorą Rosjanie i Białorusini są skoki narciarskie. Zanim jednak Międzynarodowa Federacja Narciarska wykluczyła reprezentantów tych krajów z rywalizacji, lider rosyjskiej kadry skoczków, Jewgienij Klimow zdążył publicznie poprzeć Władimira Putina , występując w konkursie Pucharu Świata w Lahti w rękawiczkach z flagą Rosji, co inni zawodnicy uznali za prowokację . Nic więc dziwnego, że od tamtej pory żadna z reprezentacji nie jest skora do współpracy z zawodnikami z kraju agresora. Aż do teraz.

Camillo Hauke wyjechał do Rosji trenować z tamtejszymi skoczkami. Jest reakcja Czeskiego Związku Narciarskiego

W Czechach trwa poruszenie po tym, jak jeden z czeskich skoczków narciarskich Camillo Hauke niepostrzeżenie wyjechał do Rosji w połowie czerwca, aby trenować na tamtejszych obiektach . Występujący wcześniej w barwach reprezentacji Niemiec zawodnik chętnie chwalił się współpracą z Rosjanami w mediach społecznościowych , a 30 lipca wziął nawet udział w zawodach "Górski Orzeł" rozgrywanych na dużej skoczni w Krasnej Polanie. Co ciekawe, czeski skoczek w rywalizacji wziął udział jako... Eduard Norke-Orłow z obwodu moskiewskiego.

Jak donosi portal "Skijumping.pl", o współpracy skoczka z Rosjanami dość szybko dowiedział się Czeski Związek Narciarski . Dyrektor sportowy do spraw skoków narciarskich, Filip Sakala , jasno określił stosunek związku do działań ich podopiecznego z ostatnich tygodni.

Były reprezentant Czech dodał również, że młodego sportowca czekają adekwatne do jego postawy konsekwencje. "Pomimo faktu, iż Camillo Hauke nie jest członkiem żadnej czeskiej reprezentacji zdajemy sobie sprawę z powagi zaistniałej sytuacji. Mimo że nie uważam, żeby Camillo Hauke był złą osobą lub politycznym prowokatorem, a jego działania w mediach społecznościowych przypisuję raczej jego głupocie i braku odpowiedzialności, został on zawieszony w prawach startu we wszystkich nadchodzących konkursach międzynarodowych i poniesie on konsekwencje swoich czynów" - powiedział.