Miniony sezon Pucharu Świata dla norweskich kibiców był dużym rozczarowaniem. Cieniem samego siebie był Halvor Egner Granerud , który rok wcześniej zdobył Kryształową Kulę. Norwegowie nie stanęli nawet na podium Pucharu Narodów i zanotowali najgorsze w historii mistrzostwa świata w lotach, nie zdobywając żadnego medalu. To właśnie po nich wybuchła afera, związana z buntem skoczków przeciwko Alexandrowi Stoecklowi. W efekcie Austriak odsunął się w cień, a jego obowiązki przejął Magnus Brevig, który po zakończeniu sezonu przerwał milczenie na temat tego, co działo się w ostatnich tygodniach.

Zastępca Stoeckla ujawnia. Tak wyglądały ostatnie tygodnie w norweskiej kadrze

Oczywiście, praca z zespołem była świetną zabawą. Nie ma co do tego wątpliwości, ale druga połowa sezonu była ciężka

Ponadto szkoleniowiec od razu zapowiedział, że nie przejmie obowiązków po Stoecklu na stałe, bo nie ma ochoty, by pracować, jako pierwszy trener, ponieważ wie, z czym to się wiąże.

Co dalej z Alexandrem Stoecklem? Był łączony z pracą w Polsce

Co ciekawe, mimo nieporozumień Stoeckl może pozostać w norweskich strukturach. Skłania go do tego przede wszystkim sytuacja rodzinna. Tam wychowują się jego dzieci, ma też wybudowany dom i żona ponoć nie chciałaby przenosić się do innego kraju. Dlatego też 50-latek ma ponoć rozmawiać z Norwegami na temat swojej dalszej pracy, ale już w innej roli.