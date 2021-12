As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Robert Lewandowski 38% Jan-Krzysztof Duda 62%

W zbliżający się weekend czeka nas trzeci przystanek Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tym razem zawodnicy zjawią się w Wiśle, aby rywalizować w dwóch konkursach - drużynowym oraz indywidualnym.

Ten sezon przyniósł zmiany, jeśli chodzi o transmisje zawodów. Od pierwszego konkursu rywalizacja przeniosła się kanał TVN. Kibice musieli zatem przywyknąć do nowości.

PŚ w Wiśle nie będzie jednak transmitowany przez TVN. Zmagania skoczków będzie można wyjątkowo oglądać w TVP 1 oraz TVP Sport. Stacja pokaże również treningi i kwalifikacje. Zawody będą również transmitowane przez Eurosport.

Taka sama sytuacja będzie mieć miejsce w styczniu, gdy pucharowa rywalizacja przeniesie się do Zakopanego. TVN ma bowiem prawa do transmitowania zawodów, ale konkursy, które odbywają się w Polsce, relacjonuje na żywo TVP.



Plan PŚ w Wiśle

Pierwsze skoki na obiekcie im. Adama Małysza zobaczymy już w piątek. Najpierw odbędą się dwie serie treningowe, a o godzinie 18.00 rozpoczną się kwalifikacje.

W sobotę o 16.30 rozpocznie się pierwszy tej zimy konkurs drużynowy. O 16.00 w niedzielę skoczkowie powalczą z kolei o punkty podczas zawodów indywidualnych.

