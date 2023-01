"Czarny dzień" niemieckiego gwiazdora. Teraz zdradza, co dalej. "Zawaliłem"

Po pierwszej odsłonie zmagań, w Oberstdorfie nastroje wśród Niemców były bardzo dobre. Karl Geiger był czwarty, a Andreas Wellinger - szósty. Wydawać się mogło, że obaj będą w grze co najmniej o podium klasyfikacji generalnej, a słowa Stefana Horngachera, który przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni zapowiadał, że nigdy nie przystępował do rywalizacji mając do dyspozycji tak mocny zespół znajdą potwierdzenie w wynikach końcowych.