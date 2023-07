Czarne chmury nad skocznią w Wiśle. Co dalej z polskim obiektem?

Jak mogłoby się wydawać jeszcze na początku maja, choć pracy zapowiada się sporo, włodarz wiślańskiej areny nie martwił się o to, że wykonawca remont nie zdąży przed zimą. "W kontekście tego, że Letnie Grand Prix odbędzie się w Szczyrku, otwiera nam się przestrzeń czasowa, by zrobić większy remont na skoczni w Wiśle-Malince. Trzeba wykonać nową instalację wodną do naśnieżania i zraszania igelitu. Jeżeli już bierzemy się za te prace, to trzeba wykonać pewne prace kompleksowo. Dlatego trzeba rozwalić cały zeskok i wybudować go na nowo . Już mamy zagwarantowane środki na te prace , które chcemy wykonać do końca września " - mówił Andrzej Wąsowicz w rozmowie z Interią Sport.

Remont skoczni im. Adama Małysza w Wiśle się opóźnia. Co z Pucharem Świata?

Zarządca wiślańskiego obiektu podkreślił, że jeśli prace remontowe dalej będą odkładane, Polski Turniej odbędzie się prawdopodobnie jedynie w dwóch polskich miastach, co jego zdaniem jest niedopuszczalne. "Nie po to 10 czy 11 lat walczyliśmy o polski turniej, by teraz organizować go w okrojonej formie, by przenosić te zawody do Zakopanego czy Szczyrku. Turniej od początku zakładał wykorzystanie trzech obiektów i nie powinno to wyglądać inaczej. To wszystko straciłoby trochę racje bytu, a ja w takim przedsięwzięciu nie brałbym już udziału" - zaznaczył.