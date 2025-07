Czarne chmury nad rywalami Polaków. Najpierw kontuzja Krafta, a teraz to

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Niedyspozycja czołowych zawodników w kadrze to nie jedyny problem 48-letniego szkoleniowca. W niedzielny wieczór świat obiegła informacja o pożarze, który wybuchł na skoczni w Stams. Austriaccy skoczkowie w przeszłości od czasu do czasu używali tego obiektu w okresie przygotowań do sezonu, bez wątpienia był to więc dla nich ogromny cios.