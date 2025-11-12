Czarne chmury nad Predazzo. Fatalne wieści na krótko przed igrzyskami

Już tej zimy oczy sportowego świata zwrócą się ku Włochom, gdzie podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo o medale walczyć będą również skoczkowie narciarscy. Latem odbyła się tam próba przedolimpijska, która - zamiast budzić optymizm - wywołała niepokój. Zawody w Predazzo przebiegły w atmosferze chaosu, pełne były upadków i kontuzji, a wokół obiektów wciąż trwały prace budowlane.

Podczas letnich zawodów Grand Prix zawodnicy otwarcie narzekali na warunki, a dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile, obiecywał, że do połowy października wszystko zostanie ukończone. "Nie wyobrażam sobie, że do tego czasu to skończą. Jest mnóstwo roboty, no ale… pożyjemy, zobaczymy" - mówił wówczas trener Maciej Maciusiak w "Trzeciej Serii". Jak się okazało, jego sceptycyzm był uzasadniony.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Włosi odwołali mistrzostwa kraju. Niepokojące wieści przed inauguracją PŚ i igrzyskami

Mimo zapewnień władz, że skocznie przejdą niezbędne korekty i zostaną w pełni przygotowane na zimę, rzeczywistość okazała się inna. Zaledwie kilka tygodni przed inauguracją Pucharu Świata organizatorzy odwołali mistrzostwa Włoch, które miały odbyć się 8 i 9 listopada w Val di Fiemme.

Jak poinformował Roberto Dellasega, były włoski skoczek i członek zespołu organizującego konkursy olimpijskie, decyzja o odwołaniu mistrzostw zapadła ze względów bezpieczeństwa. "Mamy kłopoty związane z przestrzenią niedaleko skoczni. Wciąż trwają prace, między innymi na terenie parkingu. Z uwagi na bezpieczeństwo nie mogliśmy przeprowadzić tej rywalizacji" - wyjaśnił w rozmowie z TVP Sport.

Jak przekazał Dellasega, dokonano już korekt technicznych - zmieniono kąt nachylenia progów (na skoczni normalnej z 11 do 11,5 stopnia, a na dużej z 11,5 do 12), co ma poprawić bezpieczeństwo zawodników. "Z obiektami już wszystko gra. Po wdrożonych zmianach testowali je zawodnicy z zaplecza i wszystko wydaje się być w porządku" - zapewnił.

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 roku. Poczynania reprezentantów Polski śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii Sport.

Skocznie narciarskie w Predazzo zostały przebudowane specjalnie na ZIO 2026 Luca Bruno East News

Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP