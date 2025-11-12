Partner merytoryczny: Eleven Sports

Czarne chmury nad Predazzo. Fatalne wieści na krótko przed igrzyskami

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Trwa ostatnie odliczanie do inauguracji kolejnej edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich. Podczas gdy zawodnicy przygotowują się zawodów w norweskim Lillehammer, niezwykle niepokojące wieści docierają do nas z Włoch, gdzie za kilka miesięcy odbędą się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Chodzi o skocznie narciarskie, na których podopieczni Macieja Maciusiaka walczyć będą o medale.

Skocznie w Predazzo
Skocznie w PredazzoLuca BrunoEast News
Już tej zimy oczy sportowego świata zwrócą się ku Włochom, gdzie podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo o medale walczyć będą również skoczkowie narciarscy. Latem odbyła się tam próba przedolimpijska, która - zamiast budzić optymizm - wywołała niepokój. Zawody w Predazzo przebiegły w atmosferze chaosu, pełne były upadków i kontuzji, a wokół obiektów wciąż trwały prace budowlane.

Podczas letnich zawodów Grand Prix zawodnicy otwarcie narzekali na warunki, a dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile, obiecywał, że do połowy października wszystko zostanie ukończone. "Nie wyobrażam sobie, że do tego czasu to skończą. Jest mnóstwo roboty, no ale… pożyjemy, zobaczymy" - mówił wówczas trener Maciej Maciusiak w "Trzeciej Serii". Jak się okazało, jego sceptycyzm był uzasadniony.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Włosi odwołali mistrzostwa kraju. Niepokojące wieści przed inauguracją PŚ i igrzyskami

Mimo zapewnień władz, że skocznie przejdą niezbędne korekty i zostaną w pełni przygotowane na zimę, rzeczywistość okazała się inna. Zaledwie kilka tygodni przed inauguracją Pucharu Świata organizatorzy odwołali mistrzostwa Włoch, które miały odbyć się 8 i 9 listopada w Val di Fiemme.

Jak poinformował Roberto Dellasega, były włoski skoczek i członek zespołu organizującego konkursy olimpijskie, decyzja o odwołaniu mistrzostw zapadła ze względów bezpieczeństwa. "Mamy kłopoty związane z przestrzenią niedaleko skoczni. Wciąż trwają prace, między innymi na terenie parkingu. Z uwagi na bezpieczeństwo nie mogliśmy przeprowadzić tej rywalizacji" - wyjaśnił w rozmowie z TVP Sport.

Jak przekazał Dellasega, dokonano już korekt technicznych - zmieniono kąt nachylenia progów (na skoczni normalnej z 11 do 11,5 stopnia, a na dużej z 11,5 do 12), co ma poprawić bezpieczeństwo zawodników. "Z obiektami już wszystko gra. Po wdrożonych zmianach testowali je zawodnicy z zaplecza i wszystko wydaje się być w porządku" - zapewnił.

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 roku. Poczynania reprezentantów Polski śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii Sport.

    Kompleks skoczni narciarskich położony na tle wzgórza z częściowo ośnieżonym stokiem, otoczony gęstym lasem świerkowym, widoczne konstrukcje techniczne oraz przygotowane lądowisko skoczni.
    Skocznie narciarskie w Predazzo zostały przebudowane specjalnie na ZIO 2026Luca BrunoEast News
    Mężczyzna w średnim wieku ubrany w sportową kurtkę i czapkę z logo FIS, patrzy lekko w górę, tło rozmyte z kolorowymi plamami sugerującymi obecność innych ludzi.
    Sandro Pertile, dyrektor Pucharu ŚwiataDANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

