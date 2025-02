Polscy skoczkowie w bieżącym sezonie nie dali nam podstaw do tego, by myśleć, że podczas mistrzostw świata w Trondheim będą bili się o medale. Jedynie Paweł Wąsek, który wyrósł na lidera naszej kadry, był w ostatnich miesiącach w stanie dość regularnie rywalizować z najlepszymi. Wciąż jednak nie stanął na podium Pucharu Świata i również w Norwegii nie będzie upatrywany w roli faworyta do zdobycia krążka.

