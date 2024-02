Czarne chmury nad norweskim trenerem. Wieszczy najgorsze. "Niestety"

Alexander Stoeckl nie pojechał z drużyną narodową na zawody do Willingen i Lake Placid. Zabraknie go również podczas weekendu w Sapporo. Jaki jest powód jego decyzji? Okazuje się, że przedłużająca się absencja szkoleniowca związana jest z napiętą atmosferą w kadrze. Skoczkowie napisali nawet list do federacji, w którym skrytykowali Austriaka. Z kolei były zawodnik Johan Remen Evensen zdradził, że 50-latek może niebawem pożegnać się z posadą.