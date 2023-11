Cudowne wieści dla polskich skoczków. Trener miał nosa, rywale potwierdzają

Polscy skoczkowie po zakończeniu nieco nietypowego zgrupowania na słonecznym Cyprze mieli uda się pierwotnie na dalsze przygotowania do sezonu do Planicy, ale trener Thomas Thurnbichler zmienił plany i zabrał swoich podopiecznych do Lillehammer. Tam zaś... warunki do szlifowania formy są wręcz fantastyczne, a słowa potwierdzające ten stan rzeczy wyszły również i z obozu rywali - a konkretnie Norwegów.