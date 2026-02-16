Cudowne srebro Polaków. Szef PKOl reaguje błyskawicznie. Wpis niesie się w sieci

To był prawdziwy thriller na olimpijskim obiekcie w Predazzo. Gdy w rywalizacji duetów zanosiło się na medal Polaków, nagłe załamanie pogody mogło zniweczyć wszystko. Decyzja jury o skróceniu konkursu pozwoliła nam cieszyć się ze srebra. Na suksces Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska natychmiast zareagował szef PKOl, Radosław Piesiewicz. Szybko podsumował dotychczasowy dorobek "Biało-Czerwonych" i ogłasza arcyciekawą nowinę.

Mężczyzna w garniturze wygłaszający przemówienie przy mikrofonie z logotypem, na niebieskim tle z elementami graficznymi.
Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu OlimpijskiegoJACEK PRONDZYŃSKI/FOTOPYKNewspix.pl
Tak gigantycznej huśtawki nastrojów w trakcie trwających igrzysk olimpijskich jeszcze nie przeżyliśmy. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z każdym skokiem byli bliżej podium. Potem jednak nastąpiło gwałtowne załamanie pogody i... zamarliśmy.

W fatalnych warunkach, przy śnieżycy i silnym wietrze, z belki puszczony został Tomasiak. Nie miał szans na daleki skok. Wydawało się, że medalowy sen właśnie dobiegł końca.

Relację z niesamowitego konkursu w Predazzo znajdziesz TUTAJ.

Tomasiak i Wąsek na olimpijskim podium. Piesiewicz spieszy z gratulacjami i ogłasza trzeci wynik w historii

Telewizyjni komentatorzy sugerowali przerwanie zawodów i przeprowadzenie ich jeszcze raz - w innym terminie. Jury miało jednak inną wizję. Wyniki po dwóch seriach uznano za ostateczne.

To oznaczało srebrny medal dla polskiego duetu. W sieci momentalnie posypały się gratulacje.

    "Jesteśmy wicemistrzami olimpijskimi!!! Duet Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak zdobywają srebro! To trzeci medal na skoczni w Predazzo i trzeci Kacpra w tych igrzyskach! Wielkie gratulacje!" - napisał szef PKOl, Radosław Piesiewicz.

    Od razu dokonał też szybkich obliczeń w szerszej perspektywie. Zauważył, że mamy na koncie już cztery krążki w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo, "co już czyni te igrzyska trzecimi - pod względem liczby medali - w historii startów Polaków".

    Oprócz dorobku skoczków narciarskich na włoskiej ziemi możemy się pochwalić również srebrem Władimira Semirunnija w łyżwiarstwie szybkim (10000 m).

      Mężczyzna w białej kurtce zimowej z czerwonym czapką, gestykulujący rękami, w tle zimowy krajobraz z zaśnieżonymi domkami i górami.
      Radosław PiesiewiczGrzegorz MomotPAP
      Skoczek narciarski w locie tuż obok wybuchu ognia, z widocznym kombinezonem sportowym i nartami na tle ciemnych drzew.
      Kacper TomasiakJakub Porzycki/ANADOLU AFP
      Dwóch skoczków narciarskich w kombinezonach startowych, z widocznymi olimpijskimi symbolami i napisem Milano Cortina 2026, stoi na tle padającego śniegu; jeden z zawodników ma na głowie czerwono-białą czapkę, drugi złoty kask z flagą Polski.
      Kacper Tomasiak i Paweł WąsekANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
