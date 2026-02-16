Cudowne srebro Polaków. Szef PKOl reaguje błyskawicznie. Wpis niesie się w sieci

Tak gigantycznej huśtawki nastrojów w trakcie trwających igrzysk olimpijskich jeszcze nie przeżyliśmy. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z każdym skokiem byli bliżej podium. Potem jednak nastąpiło gwałtowne załamanie pogody i... zamarliśmy.

W fatalnych warunkach, przy śnieżycy i silnym wietrze, z belki puszczony został Tomasiak. Nie miał szans na daleki skok. Wydawało się, że medalowy sen właśnie dobiegł końca.

Tomasiak i Wąsek na olimpijskim podium. Piesiewicz spieszy z gratulacjami i ogłasza trzeci wynik w historii

Telewizyjni komentatorzy sugerowali przerwanie zawodów i przeprowadzenie ich jeszcze raz - w innym terminie. Jury miało jednak inną wizję. Wyniki po dwóch seriach uznano za ostateczne.

To oznaczało srebrny medal dla polskiego duetu. W sieci momentalnie posypały się gratulacje.

"Jesteśmy wicemistrzami olimpijskimi!!! Duet Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak zdobywają srebro! To trzeci medal na skoczni w Predazzo i trzeci Kacpra w tych igrzyskach! Wielkie gratulacje!" - napisał szef PKOl, Radosław Piesiewicz.

Od razu dokonał też szybkich obliczeń w szerszej perspektywie. Zauważył, że mamy na koncie już cztery krążki w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo, "co już czyni te igrzyska trzecimi - pod względem liczby medali - w historii startów Polaków".

Oprócz dorobku skoczków narciarskich na włoskiej ziemi możemy się pochwalić również srebrem Władimira Semirunnija w łyżwiarstwie szybkim (10000 m).

