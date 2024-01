Cóż za wieść z Zakopanego, bariera się łamie. Tak dobrze nie było od dekady

W sobotnie popołudnie 20 stycznia na Wielkiej Krokwi w Zakopanem sympatycy skoków narciarskich staną się świadkami przedostatniej odsłony PolSKIego Turnieju 2024 - i tym razem mowa tu o zmaganiach drużynowych. Już teraz można rzec, że zawody te będą absolutnie niezwykłe, a wystarczy wyłącznie spojrzeć na... prognozowaną listę startujących ekip. By porównać do tego jakikolwiek inny konkurs trzeba by cofnąć się aż o 10 lat z niewielkim okładem...