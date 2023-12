Co za zmiana u Piotra Żyły. Skoczek mówi o tym wprost. Padła deklaracja

Spore nadzieje wiązali kibice z występami polskich skoczków w Engelbergu. Do konkursu nie udało się awansować jedynie Maciejowi Kotowi. Skoki w serii próbnej nie należały niestety do najbardziej udanych. Przełożyło się to na wyniki w sobotnim konkursie. Do serii finałowej awansowali jedynie Piotr Żyła i Kamil Stoch. Tym razem konkurs kończyli w dużo lepszych nastrojach. Piotr Żyła pokusił się nawet o ważną deklarację.