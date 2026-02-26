Co za wieści. Kubica dołącza do Małysza i Tomasiaka. To już oficjalne

Michał Chmielewski

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, na "Red Bull Skoki w Punkt" 1 kwietnia w Zakopanem zobaczymy najlepszych skoczków narciarskich świata. Podczas wydarzenia kończącego sezon 2025/2026 wystąpią, m.in.: mistrz olimpijski Domen Prevc i polski multimedalista Kacper Tomasiak. Podczas drugiej edycji zawodów szykuje się zmiana w formacie sportowym. Co więcej, w wydarzeniu udział weźmie również... Robert Kubica.

Mężczyzna w żółto-czerwonej kurtce i czapce z logo ORLEN siedzi przed kamerą, w tle widoczny inny mężczyzna w podobnych barwach na tle tablicy z planami.
Robert KubicaIMAGO/Leco VianaEast News

"Red Bull Skoki w Punkt to drużynowy konkurs lotów na precyzję. Legendy dyscypliny (Adam, Małysz, Janne Ahonen, Martin Schmitt, Andreas Goldberger i Thomas Morgenstern) poprowadzą międzynarodowe teamy złożone z czołowych skoczków świata. Ich celem będzie osiągnięcie łącznego wyniku 1000 metrów w ramach dwóch serii skoków" - czytamy w informacji prasowej.

"W tym roku "skoki w punkt", oddane na dokładnie zadeklarowaną odległość, pozwolą drużynom na dodatkowy manewr taktyczny. Kapitan otrzyma specjalnego jokera, dzięki któremu będzie mógł odjąć lub dodać trzy metry do łącznego dystansu swojego teamu. Drużyna może także zrezygnować z jokera i zachować swój aktualny wynik. Takie urozmaicenie zasad sprawi, że lądowanie "w punkt" dodatkowo zyska na wartości" - dodano.

Jak się okazuje, ambasadorem precyzji, przyznającym kapitanom jokera zostanie sam Robert Kubica. "Były kierowca F1, ambasador ORLEN Team i zwycięzca prestiżowego wyścigu 24h Le Mans słynący z ekstremalnie dokładnych punktów hamowania i niezwykle precyzyjnych okrążeń" - opisano legendę motosportów.

Udział w Red Bull Skoki w Punkt potwierdził mistrz olimpijskiDomen PrevcOprócz tego w akcji zobaczymy również trzykrotnego medalistę igrzysk olimpijskich Kacpra Tomasiaka oraz wicemistrza olimpijskiego z konkursu duetów Pawła Wąska.

Na Wielkiej Krokwi zawitają także drużynowy mistrz olimpijski Anze Lanisek, dwukrotny medalista Kristoffer Eriksen Sundal, a także aktualny mistrz świata i wicemistrz świata w lotach Marius Lindvik oraz oczywiście autor najdłuższego lotu na nartach w dziejach, Japończyk Ryoyu Kobayashi.

- Moim zdaniem to świetny pomysł, bardzo mi się podoba. To rewelacyjna sprawa dla samych zawodników, publiczności, no i dobre show. Wcale nie trzeba latać najdalej, tylko blisko wyznaczonego celu. Przed rokiem byłem w szoku, że wszystkie drużyny skończyły rywalizację tak blisko 1000 metrów - powiedział Andreas Goldberger, pierwszy człowiek, który pofrunął ponad 200 metrów.

Lista uczestników 2. edycji Red Bull Skoki w Punkt:

Koszyk 1

  • Gregor Deschwanden (Szwajcaria)
  • Ryoyu Kobayashi (Japonia)
  • Anze Lanisek (Słowenia)
  • Domen Prevc (Słowenia)
  • Kacper Tomasiak (Polska)

Koszyk 2

  • Maciej Kot (Polska)
  • Dawid Kubacki (Polska)
  • Paweł Wąsek (Polska)
  • Aleksander Zniszczoł (Polska)
  • Piotr Żyła (Polska)

Koszyk 3

  • Valentin Foubert (Francja)
  • Marius Lindvik (Norwegia)
  • Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia)
  • Timi Zajc (Słowenia)
  • Vladimir Zografski (Bułgaria)

Koszyk 4

  • Tate Frantz (USA)
  • Karl Geiger (Niemcy)
  • Alex Insam (Włochy)
  • Jewehen Marusiak (Ukraina)
  • Andreas Wellinger (Niemcy)

Kapitanowie:

  • Janne Ahonen (Finlandia)
  • Andreas Goldberger (Austria)
  • Adam Małysz (Polska)
  • Thomas Morgenstern (Austria)
  • Martin Schmitt (Niemcy)

Losowanie drużyn odbędzie się 4 marca.

