Co za słowa na temat Kamila Stocha. Legenda nie ma żadnych wątpliwości

Wojciech Fortuna zachwala Stocha: Dla mnie to geniusz

Mistrz olimpijski z Sapporo - Wojciech Fortuna podsumował miniony sezon w rozmowie z Dawidem Frankiem z WP Sportowe Fakty. Wyraził on przekonanie, że Stocha nadal stać na osiąganie znakomitych wyników w kolejnych sezonach, wprost nazywając go geniuszem.

"Dla mnie to jest geniusz. Zdobył trzy złote medale olimpijskie, jest kilkukrotnym medalistą mistrzostw świata. (...) Nadal chce się rozwijać, ma chęć do skakania, a inni w jego wieku mogliby dać już sobie spokój. Myślę, że stać go, by w wieku 37-38 lat nadal dostarczał nam wielką radość i stawał na podium. Jest też nam potrzebny do drużyny. To przecież mocne ogniwo w rywalizacji drużynowej" - zachwalał Fortuna.