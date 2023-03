Co za słowa Macieja Kota! Hula od razu zareagował! "Siedzę i se płaczę"

O powodach tej decyzji mówił w rozmowie z Interią: - Całe lato i zimę borykałem się z dużym bólem kolan. Dokuczały mi one na każdym treningu. Każdy przysiad czy podbicie sztangi w góry było dużą męką. Tak mam przeciążone te kolana. To był główny powód podjęcia decyzji o zakończeniu kariery.

Skoki narciarskie. Poruszający wpis Macieja Kota o Stefanie Huli

Znaczący we wpisie Macieja Kota był jeszcze ostatni dopisek. "Dla mnie i tak jesteś Mistrzem Olimpijskim z Pyeong Chang" - wyznał skoczek. To oczywiście nawiąznie do feralnych zawodów na igrzyskach w 2018 roku.