Pierwszym aktem rywalizacji skoczków narciarskich na igrzyskach olimpijskich był poniedziałkowy konkurs na skoczni normalnej. Złotego medalu wywalczonego cztery lata temu w Chinach bronił Ryoyu Kobayashi. Japończyk we Włoszech był obecny, lecz do ostatecznej walki o krążki nie zdołał się włączyć.

Wszystkie oczy polskich kibiców były skierowane na Kacpra Tomasiaka. Dla 19-latka tegoroczne igrzyska olimpijskie są debiutem na imprezie tak ogromnej rangi. Zawodnik ten od początku sezonu był niekwestionowanym liderem polskiej kadry, a konkursy w Predazzo miały udowodnić to, jak ogromny potencjał w nim drzemie. To co zrobił Polak, przeszło jednak wszelkie oczekiwania.

Apetyty polskich kibiców były już bardzo rozpalone po pierwszej serii. Kacper Tomasiak po skoku na odległość 103 metrów był czwarty wspólnie z Gregorem Deschwandenem i do podium tracili zaledwie 0,1 punktu. Ścisk w klasyfikacji konkursowej był jednak na tyle duży, że w grę wchodziło bardzo dużo scenariuszy. Rzeczywistość jednak przerosła wszelkie oczekiwania.

Szalony konkurs Tomasiaka. Polak srebrnym medalistą olimpijskim. Medal wręczała mu ... rodaczka

W drugiej serii Tomasiak wytrzymał presję i skoczył fenomenalnie. 107 metrów w drugiej odsłonie ulokowało Polaka na pozycji lidera. Trzeci Kristoffer Eriksen Sundal oraz drugi Valentin Foubert nie dali rady pokonać Polaka. Receptę znalazł dopiero nowy mistrz olimpijski Philipp Raimund. To oznaczało jednak ogromny sukces 19-latka - Tomasiak został srebrnym medalistą olimpijskim. Trzecie miejsce wspólnie zajęli Ren Nikaido oraz Deschwanden.

Wyczyn Tomasiaka wywołał ogromną radość wszystkich skupionych wokół polskich skoczków. Sam bohater całego zamieszania w rozmowie z telewizją Eurosport nie ukrywał ogromnego wzruszenia. - Myślę, że mogę ten medal zadedykować całej swojej rodzinie, która wspierała mnie przez całe życie - wyznał Kacper Tomasiak przed kamerami.

Niedługo po konkursie odbyła się ceremonia medalowa. Był to kolejny piękny moment dla polskich kibiców, a przede wszystkim dla samego Kacpra Tomasiaka. Szczęśliwego 19-latka na drugim stopniu podium dekorowała Maja Włoszczowska - dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, aktualnie działająca w strukturach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Rozwiń

Kacper Tomasiak na podium olimpijskim PAP/Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak fetujący srebrny medal igrzysk olimpijskich ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

TOP 10 akcji tygodnia spotkań Plusligi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport