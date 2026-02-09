Co za obrazki w Predazzo. Kacper Tomasiak na podium olimpijskim. A to nie był koniec niespodzianek

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Poniedziałkowy wieczór w Predazzo na zawsze zapiszę się w historii polskiego sportu. Debiutujący na igrzyskach olimpijskich Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal, przegrywając jedynie z Niemcem Philippem Raimundem. Przeszczęśliwego 19-latka na podium uhonorowała dwukrotna polska wicemistrzyni olimpijska Maja Włoszczowska. To były piękne obrazki na włoskiej ziemi.

Czterech sportowców w strojach reprezentacyjnych różnych krajów z medalami na szyjach, stojących ramię w ramię na podium, wyrażających radość i entuzjazm po wygranej sportowej.
Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskichJAVIER SORIANOAFP
Pierwszym aktem rywalizacji skoczków narciarskich na igrzyskach olimpijskich był poniedziałkowy konkurs na skoczni normalnej. Złotego medalu wywalczonego cztery lata temu w Chinach bronił Ryoyu Kobayashi. Japończyk we Włoszech był obecny, lecz do ostatecznej walki o krążki nie zdołał się włączyć.

Wszystkie oczy polskich kibiców były skierowane na Kacpra Tomasiaka. Dla 19-latka tegoroczne igrzyska olimpijskie są debiutem na imprezie tak ogromnej rangi. Zawodnik ten od początku sezonu był niekwestionowanym liderem polskiej kadry, a konkursy w Predazzo miały udowodnić to, jak ogromny potencjał w nim drzemie. To co zrobił Polak, przeszło jednak wszelkie oczekiwania.

Apetyty polskich kibiców były już bardzo rozpalone po pierwszej serii. Kacper Tomasiak po skoku na odległość 103 metrów był czwarty wspólnie z Gregorem Deschwandenem i do podium tracili zaledwie 0,1 punktu. Ścisk w klasyfikacji konkursowej był jednak na tyle duży, że w grę wchodziło bardzo dużo scenariuszy. Rzeczywistość jednak przerosła wszelkie oczekiwania.

    Szalony konkurs Tomasiaka. Polak srebrnym medalistą olimpijskim. Medal wręczała mu ... rodaczka

    W drugiej serii Tomasiak wytrzymał presję i skoczył fenomenalnie. 107 metrów w drugiej odsłonie ulokowało Polaka na pozycji lidera. Trzeci Kristoffer Eriksen Sundal oraz drugi Valentin Foubert nie dali rady pokonać Polaka. Receptę znalazł dopiero nowy mistrz olimpijski Philipp Raimund. To oznaczało jednak ogromny sukces 19-latka - Tomasiak został srebrnym medalistą olimpijskim. Trzecie miejsce wspólnie zajęli Ren Nikaido oraz Deschwanden.

    Wyczyn Tomasiaka wywołał ogromną radość wszystkich skupionych wokół polskich skoczków. Sam bohater całego zamieszania w rozmowie z telewizją Eurosport nie ukrywał ogromnego wzruszenia. - Myślę, że mogę ten medal zadedykować całej swojej rodzinie, która wspierała mnie przez całe życie - wyznał Kacper Tomasiak przed kamerami.

    Niedługo po konkursie odbyła się ceremonia medalowa. Był to kolejny piękny moment dla polskich kibiców, a przede wszystkim dla samego Kacpra Tomasiaka. Szczęśliwego 19-latka na drugim stopniu podium dekorowała Maja Włoszczowska - dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, aktualnie działająca w strukturach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

    Czterech sportowców stoi na podium podczas ceremonii wręczenia medali na tle skoczni narciarskiej, jedna osoba na najwyższym stopniu wyskakuje w górę z radości, pozostali biją brawo.
    Kacper Tomasiak na podium olimpijskimPAP/Grzegorz MomotPAP
    Dwóch sportowców w białych kombinezonach zimowych obejmuje się z radością po zawodach, jeden z nich ma złoty kask i gogle narciarskie z polską flagą, obok znajduje się fotograf w kolorowej czapce oraz inny sportowiec w czerwonej kurtce.
    Kacper Tomasiak fetujący srebrny medal igrzysk olimpijskichANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
