Co za lot, coś niebywałego. "Polski" rekord z Willingen wyrównany

Można powiedzieć że to był taki skok "petarda". Po samym wyjściu z progu czułem, że to będzie dobry skok, ale nie liczyłem, że aż tak daleki. Dostałem fajną poduszkę pod narty. Sam nawet nie jestem sobie w stanie przypomnieć jak to było

~ Klemens Murańka po skoku na 153. metr w Willingen dla Eurosportu