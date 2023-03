Co za historia! Grudka śniegu przeszkodziła Kubackiemu. "Miałem to zgłosić"

Dawid Kubacki zajął dopiero 19. miejsce we wtorkowym konkursie Pucharu Świata w norweskim Lillehammer. Po pierwszej serii był o pięć pozycji niżej. Jak przyznał w wywiadzie przed kamerami Eurosportu, zdekoncentrowała go... grudka śniegu, która wpadła do torów najazdowych. Chciał zgłosić to starterowi, ale ostatecznie gdy zobaczył zielone światło, ruszył z rozbiegu.