Co z rosyjskimi skoczkami? Dyrektor PŚ przerwał milczenie. Oto kluczowa data

Gdy świat emocjonuje się mundialem, Międzynarodowy Komitet Olimpijski niespodziewanie zajął się sprawą rosyjskich sportowców i sensacyjnie poinformował o zawieszeniu sankcji na Rosyjski Komitet Olimpijski, nałożonych po tym, gdy rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę.

"Decyzja została podjęta po gruntownej analizie przeprowadzonej przez komisję prawną MKOl. Uznano, że Rosyjski Komitet Olimpijski (RKO) nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. Ponadto RKO potwierdził, że nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych terytoriach. MKOl będzie natomiast nadal uważnie monitorować sytuację związaną z wszelkimi działaniami RKO" - czytamy w komunikacie MKOl.

Na razie nie wiadomo jeszcze, czy sportowcy z Rosji nadal nie będą mogli startować pod własną flagą i słuchać swojego hymnu po zwycięstwie. Ta decyzja - jak przekazał MKOl - zapadnie w późniejszym terminie. Na pewno nie będzie jednak już weryfikacji ich poglądów politycznych i przynależności np do rosyjskiego wojska. Z tego powodu dotychczas możliwość startów miała tylko garstka rosyjskich sportowców. Teraz to się zmieni.

Skoczkowie z Rosji z zielonym światłem w każdych zawodach? Do tego czasu decyzja

Po decyzji MKOl od razu ruszyła lawina spekulacji, w których dyscyplinach czeka nas masowy powrót rosyjskich sportowców. Kibice w Polsce są zainteresowani między innymi faktem, czy w Letnim Grand Prix i podczas zimowego Pucharu Świata możliwość startu otrzymają wszyscy rosyjscy skoczkowie? Dotychczas mogli walczyć tylko ci, którzy przeszli tzw. weryfikację polityczną.

- Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że MKOl podjął tą decyzję głównie w kontekście letnich igrzysk olimpijskich 2028. Oczywiście podczas Rady FIS będziemy dyskutować, co w tej sprawie dalej zrobić. Na razie niektórzy zawodnicy mogli startować pod neutralną flagą. Więcej informacji na ten temat pojawi się tuż przed rozpoczęciem sezonu w Letnim Grand Prix - powiedział dla Interia Sport Sandro Pertile.

Tym samym szczegółowe decyzje dotyczące startu rosyjskich skoczków w letnim i zimowym sezonie zostaną podjęte najpóźniej do piątku 31 lipca, gdy w Wiśle odbędą się kwalifikacje przed pierwszym konkursem Letniego Grand Prix w tym sezonie.

"Bardzo smutna decyzja". Pertile szczery do bólu ws. działań MKOl

We wtorek MKOl pochylił się jednak nie tylko nad przyszłością rosyjskich sportowców. Zapadły także ważne decyzje w kontekście kolejnych zimowych igrzysk olimpijskich. Z programu, po 106 latach, usunięto kombinację norweską, w której Polacy zdobyli swój pierwszy w historii medal na zimowych igrzyskach olimpijskich.

- To bardzo smutna decyzja. Wszyscy zamierzamy intensywnie pracować, żeby przywrócić kombinację na igrzyskach w 2034 roku. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się takiej decyzji MKOl - podkreślił Pertile.

Czy Włoch nie obawia się, że w perspektywie jeszcze następnych igrzysk, w 2034 roku, w programie może zabraknąć miejsca także dla tradycyjnych skoków narciarskich?

- Skoki miały pozytywne wyniki zainteresowania podczas igrzysk we Włoszech. Wzrosła także liczba drużyn, która w nich uczestniczyła. Nadal są popularne w wielu krajach, telewizje notują bardzo dobre wyniki oglądalności, więc naszym zadaniem pozostaje po prostu tak pracować, by trafić jeszcze z tą dyscypliną do nowych krajów - mówił nam dyrektor PŚ.

Powrót tradycyjnego konkursu drużynowego? To wciąż realne

Co ciekawe, Pertile nie wyklucza, że na kolejnych igrzyskach wróci format tradycyjnej drużynówki u skoczków. Decyzja czy drugi raz z rzędu będą zmagania duetów, czy rywalizacja zespołowa czterech skoczków jeszcze nie zapadła.

- Na pewno zawody drużynowe będą. Czy w formie duetów, czy tradycyjnej to dopiero zostanie ustalone, gdy MKOl zapozna się z opiniami dotyczącymi zmagań duetów. Latem, przed jesiennym posiedzeniem FIS, będziemy jeszcze dyskutować w tej sprawie. Cieszę się też, że na igrzyskach w 2030 roku zadebiutuje rywalizacja drużynowa skoczkiń. To kolejny znaczący krok w promocji tej dyscypliny na świecie - zakończył nasz rozmówca.

Rozmawiał Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport





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