Co z Pucharem Świata w Oberstdorfie? Są nowe informacje, już wszystko jasne

Nie chce pominąć dwóch nazwisk, dzięki którym zawody dojdą do skutku - To Reinhard Schratt, szef grupy roboczej i Stefan Thaumiller. Dokonali rzeczy niezwykłych. Nie tylko wykonywali katorżniczą pracę w dzień i w nocy, ale byli też kreatywni. Kiedy stało się jasne, że zeskoku nie da się przygotować ciężkim sprzętem, obaj "wyczarowali" stary i znacznie mniejszy walec, usunęli wszystko co zbędne na zeskoku i w ten sposób sprawili, że 40-centymetrowa warstwa śniegu mogła zostać nałożona we wszystkich jego miejscach. Czapki z głów, wymagało to dużo pracy ręcznej

~ zdradził mężczyzna, cytowany przez serwis "skijumping.pl"