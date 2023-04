Puchar Świata w skokach narciarskich. Kamil Stoch niepocieszony na koniec sezonu

"Powiem szczerze, że jestem rozczarowany tym sezonem, bo uważam, że wykonałem kawał solidnej roboty. Poświęciłem bardzo dużo czasu, wysiłku i mnóstwo energii władałem w każdy trening, każdy skok. I tak, brakowało mi tego, żeby stanąć na podium, odebrać trofeum, ale tak czasami w życiu jest. W sporcie trzeba przyjmować z duża pokorą to, co otrzymujemy. Jeśli miałbym być szczery, to wydawało mi się, że ten sezon będzie łatwiejszy, a wszystko musiałem wyszarpywać - powiedział Kamil Stoch po sezonie w rozmowie z portalem Skijumping.pl.