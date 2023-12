Co z mistrzostwami Polski w skokach narciarskich? Adam Małysz zabrał głos

Nie doszły do skutku zaplanowane na piątek (23 grudnia) mistrzostwa Polski w sokach narciarskich. Te miały się odbyć na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza w Zakopanem, ale warunki zagrażały zdrowiu zawodników. Co zatem z tą imprezą? Czy tej zimy poznamy mistrza kraju? Wiele wskazuje na to, że nie.