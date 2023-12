Co z konkursem Pucharu Świata? Na skoczni niewiele widać. Moment prawdy w Klingenthal

Skoro jest mgła, to i pojawiły się ruchy powietrza z nią związane. Wiatr oscyluje w okolicach 1-3 m/s, ale wieje z jednego kierunku , więc jury nie powinno mieć większych problemów, choć może być loteryjnie.

Najważniejsze jednak, by było bezpiecznie , bo jednak skoczkowie pędzą z prędkością około 90 km/h, a sam skok rozgrywa się w ułamku sekundy. Mgła jest zatem dodatkowym utrudnieniem. Do tego w locie w takim "mleku" traci się orientację.

Skoki narciarskie. W Klingenthal "mleko". Borek Sedlak uspokaja

Borek Sedlak, asystent Sandro Pertile , dyrektora Pucharu Świata , który jest odpowiedzialny za puszczanie zawodników, liczy na to, że uda się sprawnie przeprowadzić konkurs.

Jest mgła i wiatr, ale on jest z jednego kierunku. Nie powinno być zatem źle

Gorzej wygląda sytuacja z niedzielnymi zawodami . Na ten dzień, jak przekazał nam Sedlak, zapowiadane są o wiele mocniejsze podmuchy wiatry i to z przeciwnej strony. To może sprawić pewne problemy.

Sobotnie zawody traktowane są w świecie skoków, jako moment prawdy. Wszystko dlatego, że w Ruce dokonano nowych pomiarów zawodników. Thomas Thurnbichler, trener naszej kadry, już w piątek mówił o tym, że jest pewny, że to miało wpływ na to, co widzieliśmy w treningach i kwalifikacjach.