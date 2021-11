W wyniki zakażenia patogenem Murańka trafił do kliniki w Jekaterynburgu. Tam czeka na wyzdrowienie, które mają potwierdzić dwa negatywne wyniki testów.



- Powtórny test Klemensa Murańki, który był przebadany w trzech laboratoriach, dał wynik pozytywny na obecność wirusa Covid-19. Zawodnik zostanie dzisiaj przeniesiony do kliniki w Jekaterynburgu. Razem z Murańką w Rosji pozostanie trener Radek Żidek. Klemens Murańka będzie testowany w Rosji każdego dnia i jeżeli dwa razy otrzyma negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, wtedy będzie mógł wrócić do Polski - poinformował PZN.



Na szczęście pozostali polscy skoczkowie oraz sztab szkoleniowy nie zostali zakażeni. Mogą więc spokojnie przygotowywać się do kolejnych zawodów. Treningi w Falun zdecydują za to, kto zastąpi Murańkę.

Skoki narciarskie. Klemens Murańka: Mam się dobrze

Przebywający w klinice 27-latek uspokoił swoich fanów, przekazując najnowsze wieści w sprawie swojego stanu zdrowia.



- Jakby ktoś pytał, jak się mam, mam się dobrze - napisał, publikując zdjęcie na Instagramie. Przypomnijmy, że wcześniejsze pogłoski mówiły o tym, że w niedzielę Murańka poczuł objawy choroby.





