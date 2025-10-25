Partner merytoryczny: Eleven Sports

Co trapi polskich skoczków? "To nie jest miła sytuacja". Kadrowicze muszą równać do 18-latka

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Ile to już razy w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich w tym sezonie było tak, że Polacy zawodzili pierwszego dnia rywalizacji. Sytuacja powtórzyła się także w Klingenthal. Występ Biało-Czerwonych w kwalifikacjach do sobotniego konkursy (25 października, godz. 16.05) można byłoby określić jako słaby, gdyby nie to, że sytuację uratował 18-letni Kacper Tomasiak. Do niego muszą teraz równać nasi kadrowicze.

Dawid Kubacki
Dawid KubackiMarcin Golba/NurPhotoAFP

Kacper Tomasiak, który debiutuje w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich, jako jedyny z Polaków był w każdej serii w piątek w "10". Najpierw dwukrotnie uczynił to w treningach, a następnie był dziewiąty w kwalifikacjach. W drugiej serii treningowej w "10" był jeszcze Kamil Stoch. W kwalifikacjach był on jednak dopiero 27.

To kolejna taka sytuacja w LGP, kiedy Polacy zawodzą pierwszego dnia rywalizacji. I to trochę martwi w kontekście nadchodzącej zimy. Najważniejsze jednak jest to, że wszyscy Biało-Czerwoni wystąpią w sobotnim konkursie.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Polacy znowu muszą się wygrzebywać z tarapatów

Nie ma co ukrywać, że nasi skoczkowie nie ułatwiają sobie życia. Gdyby ich skoki w piątek były na poziomie, to pewnie kolejne godziny upłynęłyby w spokoju, a tak trzeba będzie analizować, co poszło nie tak.

Przeważnie właśnie tak zaczynamy weekend startowy w tym sezonie letnim. Jedynym pozytywem tych kwalifikacji był Kacper Tomasiak i to, że wszyscy jesteśmy w konkursie. Mieliśmy sobie ułatwić sprawę, a tymczasem będziemy tracili energię na analizy. Wróciliśmy do tego, co było kiepskie przez całe lato, czyli słabe treningi i kwalifikacje. Wiele razy jednak pokazywaliśmy, że nie z takich tarapatów wychodziliśmy i jestem pewny, że w sobotę będzie już normalnie. Nie trzeba dodawać do tych skoków nic extra, tylko trzeba nieco je pozmieniać
mówił Maciej Maciusiak, w rozmowie z Interia Sport.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Kacper Tomasiak czarował w Klingenthal. Piotr Żyła podpatrywał, piękne słowa Kamila Stocha o 18-latku

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Dawid Kubacki: to nie jest miła sytuacja

    Piotr Żyła śmiał się, że może rolę odgrywa pesel, bo jednak przed przyjazdem na zawody trzeba wiele godzin spędzić w busie.

    Jak się potem z niego wypadnie, to potem trudno jest się zgiąć. Ale tak na poważnie, to nie wiem, jaka jest tego przyczyna
    mówił Żyła.

    - Stary diesel, to najpierw trzeba rozgrzać, żeby załapał. Oczywiście możemy sobie żartować, ale to nie jest miła sytuacja, kiedy przyjeżdżamy na skocznię i nie działa to, co robimy, a powinno - dorzucił Dawid Kubacki.

    Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Adam Małysz (prezes PZN) i Marcin Bachleda (trener kadry kobiet w skokach)
    Skoki Narciarskie

    Alarm w kadrze tuż przed Pucharem Świata w skokach. Trenerzy rozkładają ręce

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Piotr Żyła
    Piotr ŻyłaMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Mężczyzna w czapce z logo Orlen oraz słuchawką w uchu podczas udzielania wywiadu, w tle widoczne zamazane postacie i fragmenty transparentu.
    Maciej MaciusiakDamian KlamkaEast News
    Zawodnik skoków narciarskich w sportowej odzieży i czapce siedzi na ławce w strefie przed startem, trzymając narty marki Fischer, w tle widoczne są liczne banery sponsorów i oznaczenia zawodów Summer Grand Prix.
    Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja