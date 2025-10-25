Co trapi polskich skoczków? "To nie jest miła sytuacja". Kadrowicze muszą równać do 18-latka

Kacper Tomasiak, który debiutuje w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich, jako jedyny z Polaków był w każdej serii w piątek w "10". Najpierw dwukrotnie uczynił to w treningach, a następnie był dziewiąty w kwalifikacjach. W drugiej serii treningowej w "10" był jeszcze Kamil Stoch. W kwalifikacjach był on jednak dopiero 27.

To kolejna taka sytuacja w LGP, kiedy Polacy zawodzą pierwszego dnia rywalizacji. I to trochę martwi w kontekście nadchodzącej zimy. Najważniejsze jednak jest to, że wszyscy Biało-Czerwoni wystąpią w sobotnim konkursie.

Polacy znowu muszą się wygrzebywać z tarapatów

Nie ma co ukrywać, że nasi skoczkowie nie ułatwiają sobie życia. Gdyby ich skoki w piątek były na poziomie, to pewnie kolejne godziny upłynęłyby w spokoju, a tak trzeba będzie analizować, co poszło nie tak.

Przeważnie właśnie tak zaczynamy weekend startowy w tym sezonie letnim. Jedynym pozytywem tych kwalifikacji był Kacper Tomasiak i to, że wszyscy jesteśmy w konkursie. Mieliśmy sobie ułatwić sprawę, a tymczasem będziemy tracili energię na analizy. Wróciliśmy do tego, co było kiepskie przez całe lato, czyli słabe treningi i kwalifikacje. Wiele razy jednak pokazywaliśmy, że nie z takich tarapatów wychodziliśmy i jestem pewny, że w sobotę będzie już normalnie. Nie trzeba dodawać do tych skoków nic extra, tylko trzeba nieco je pozmieniać

Dawid Kubacki: to nie jest miła sytuacja

Piotr Żyła śmiał się, że może rolę odgrywa pesel, bo jednak przed przyjazdem na zawody trzeba wiele godzin spędzić w busie.

Jak się potem z niego wypadnie, to potem trudno jest się zgiąć. Ale tak na poważnie, to nie wiem, jaka jest tego przyczyna

- Stary diesel, to najpierw trzeba rozgrzać, żeby załapał. Oczywiście możemy sobie żartować, ale to nie jest miła sytuacja, kiedy przyjeżdżamy na skocznię i nie działa to, co robimy, a powinno - dorzucił Dawid Kubacki.

Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Piotr Żyła Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maciej Maciusiak Damian Klamka East News

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL