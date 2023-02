Skoki narciarskie. Kłopoty Polaków, Dawidowi Kubackiemu spada biodro

- U Dawida pojawił się błąd w rozpoczęciu odbicia. Spada mu biodro i przez to odbicie nie idzie do kierunku. To sprawia, że narty podchodzą pod Dawida, a to wiąże się z tym, że wytraca prędkość i jej brakuje właśnie w drugiej fazie lotu. To jednak jest do opanowania w krótkim czasie, bo to jest zawodnik z wielkim doświadczeniem, który potrafi szybko wprowadzać poprawki do swoich skoków. Na razie Dawidowi brakuje trochę świeżości. Może to wynikać z mocniejszego treningu siłowego w ostatnich tygodniach - tłumaczył Szturc, trener z WSS Wisła.