Seria próbna przed sobotnim konkursem to kolejna odsłona degrengolady polskich skoków, której świadkami jesteśmy w tym sezonie. Najsłabiej z całej stawki poradził sobie w niej Andrzej Stękała, który jako jedyny nie doskoczył do 110. metra. Do tej granicy zabrakło mu dwóch metrów.



Tylko niewiele lepiej spisali się Jakub Wolny (112 m) oraz Paweł Wąsek (114 m) sklasyfikowani odpowiednio na 47. oraz 45. pozycji.

Skoki narciarskie - PŚ w Engelbergu. Kamil Stoch przeciętny w serii próbnej

Wybitnego skoku nie oddał także Dawid Kubacki, który zdołał jednak pokonać punkt konstrukcyjny. 126,5 m to odległość, która pozwoliła mu zająć 25. miejsce.



Po skokach czterech naszych reprezentantów stało się jasne, że najlepszym z "Biało-Czerwonych" kolejny raz będzie Kamil Stoch. Zawodnik rodem z Zębu skoczył jednak niespodziewanie tylko pół metra dalej niż Kubacki i był 23.

Wygrał Marius Lindvik (137 m), drugi był jego rodak Halver Egner Granerud (135,5 m), a trzeci Niemiec Markus Eisenbichler (134 m).



TB