Co się dzieje z Piotrem Żyłą? Ekspert nie ma wątpliwości

Skoro trener widzi, że jest coś do podszlifowania, to nie dziwię się, iż zdecydował się odpuścić Rasnov. Być może to dobra decyzja i pozwoli naszym skoczkom wejść na wyższy poziom. Podróże też różnie działają na zawodników, często męczą i stanowią dodatkowe obciążenie, a gra toczy się o wysoką stawkę. Miejmy nadzieję, że przyjęte rozwiązanie przyniesie zamierzony efekt, bo z pewnością może tak być. Konkurencja rośnie, niedzielne zmagania pokazały, że chętnych do walki o wysokie lokaty jest wielu, także nieustannie trzeba dążyć do perfekcji

~ powiedział.