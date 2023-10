Co się dzieje z Kamilem Stochem? "Nie wiem, na jakim poziomie jestem"

"Kamil Stoch nie znajdzie się w zespole na zawody. Przed nami ważny okres przygotowań do zimy, więc nie chcemy go przeforsować. Potrzebujemy go w pełni zdrowego, więc najpierw musi dojść do siebie, by jesienią móc trenować na pełnych obrotach, co przełoży się na jego formę w zimie" - tłumaczył przed zmaganiami w Hinzenbach trener reprezentacji Polski, Thomas Thurnbichler.