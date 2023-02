Kamil Stoch przez ostatnie lata brylował w świecie skoków narciarskich. Medale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, Kryształowe Kule, Złote Orły i trofea takich turniejów jak Raw Air, Willingen Five i Planica 7 - Polak osiągnął to, o czym wielu skoczków może jedynie pomarzyć. W ostatnim czasie forma 35-letniego reprezentanta Polski była jednak dla kibiców powodem do niepokoju. Kamil miał problemy ze zdobywaniem większej liczby pucharowych punktów i z konkursu na konkurs odnotowywał coraz to słabsze wyniki.

Ekspert szczerze o sytuacji Kamila Stocha. "Ta przerwa była mu potrzebna"

Wielu kibiców i ekspertów obawiało się, że przyczyną coraz to słabszych skoków Stocha jest jego wiek . Sugerowali nawet, że w najbliższym czasie polski skoczek powinien rozważyć przejście na sportową emeryturę . A co tak naprawdę spowodowało, że w skokach Kamila Stocha brakowało ostatniego "tego czegoś"? Swoją teorią podzielił się w rozmowie z "WP SportoweFakty" doktor Marcin Kwiatkowski z Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Nie jestem zaskoczony, że nawet u tak utytułowanego i doświadczonego skoczka jak Kamil Stoch pojawia się presja związana z wynikiem sportowym. W stosunku do zawodników i zawodniczek już z dużym doświadczeniem i sukcesami, oczekiwania zawsze są bardzo duże. To sami sportowcy ją sobie nakładają, bowiem zdają sobie sprawę ze swoich umiejętności i z tego co już osiągnęli. Dużą rolę w sporcie odgrywa pewność siebie. (...) U Kamila ostatnie słabsze wyniki mogły spowodować u zawodnika zmianę poczucia własnej skuteczności. I właśnie ta przerwa była potrzebna Kamilowi, żeby to poczucie własnej skuteczności wróciło