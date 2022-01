Ciągnąca się niemoc Kamila Stocha, który potężnie obniżył loty i zaczął mieć problem z zakwalifikowaniem się do zawodów, zmusiła do radykalnych kroków.



Na wspólnym spotkaniu ze sztabem i Kamilem, zapadła decyzja, że w tej sytuacji najlepszy będzie powrót do domu i mentalny odpoczynek.



Kamil Stoch będzie miał wpływ na dalsze decyzje

- Stoch wrócił do domu, potrzebuje oczyścić głowę, a później będzie trenował - zaczął Doleżal.

A następnie przekazał kluczową wiadomość: - Jak Kamil się zgłosi, ma dać znać i będziemy decydować dalej - dodał szkoleniowiec, a dopytany przez reportera, doprecyzował. - Tak, to będzie trochę jego decyzja.

