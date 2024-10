Co dalej z Thurnbichlerem? Sezon za pasem, trener Polaków zdradził plany

"Klemens oddał dzisiaj bardzo dobre skoki. Były one technicznie na bardzo wysokim poziomie, a mimo trudnych warunków – silnego wiatru w plecy – skakał pewnie. Bardzo ważne jest, aby w skoku zachować energię, połączyć wszystkie elementy i być konsekwentnym. Klemens zrealizował te wszystkie założenia i naprawdę zasłużył na zwycięstwo". – Pochwalił młodego skoczka Thomas Thurnbichler.

Co za wiadomość od Thomasa Thurnbichlera. Posypały się gratulacje

To był dla mnie bardzo interesujący tydzień. Miałem dużo pracy, ale na szczęście mogłem liczyć na świetny zespół, który mnie wspierał. Wiedziałem, że mogę im zaufać i będą kontynuować zadania podczas mojej nieobecności na zawodach. A potem w końcu urodził się mój syn, co było naprawdę emocjonalnym przeżyciem. Czuję się wspaniale.

Czy syn Thomasa również w przyszłości spróbuje swoich sił w skokach narciarskich? "Urodził się w Polsce, więc zgodnie z prawem mógłby otrzymać polskie obywatelstwo. Zobaczymy, co z tego wyniknie". – żartował Thomas

Sezon zbliża się wielkimi krokami. Rywale wysyłają sygnały

Polscy kibice mieli także powody do zadowolenia, gdyż letni cykl zakończył się zwycięstwem Pawła Wąska. Mimo to, forma pozostałych reprezentantów Polski nie zawsze była zadowalająca, a część "Biało-Czerwonych" borykała się z problemami zdrowotnymi. Skoczkowie jednak skupiają się już na przygotowaniach do zbliżającego się sezonu zimowego.