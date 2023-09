Co dalej z Maciejem Maciusiakiem? Zostaje w skokach? Jest decyzja

Maciej Maciusiak zdecydował się na odejście. "Pierwsze miesiące były trudne"

Od sezonu 2011/2012 nieustannie pracował w PZN z różnymi kadrami. To po treningach u niego odżywali Maciej Kot , Stefan Hula , Andrzej Stękała czy Dawid Kubacki , którzy potem zaczęli dobijać się do światowej czołówki.

Po wielu latach Maciusiak zrezygnował jednak z pracy z kadrami w polskich skokach. Wciąż jednak będzie blisko tej dyscypliny w naszym kraju. To cieszy. Zarówno Małysz, jak i Winkiel, jeszcze w maju podkreślali, że strata Maciusiaka byłaby dla polskich skoków zbyt bolesna. Zresztą za tym, by ten nadal pracował w strukturach PZN, było wielu członków zarządu.

Postanowiłem zrobić sobie rok przerwy od tego całego kieratu związanego z pracą w kadrach w skokach narciarskich. Chcę trochę więcej czasu poświęcić rodzinie, bo przez wiele ostatnich lat mało mnie było w domu. Gdybym miał jeszcze raz decydować, to podjąłbym taką samą decyzję, choć pierwsze miesiące były trudne dla mnie, bo trzeba było wyjść ze strefy komfortu. Doszedłem do porozumienia z Polskim Związkiem Narciarskim i teraz będę koordynatorem zawodów Orlen Cup. To będzie moje główne zadanie, ale oczywiście pojawi się też wiele mniejszych zadań również związanych ze skokami

Wróci jeszcze do pracy trenera?

W polskim sporcie mówi się od wielu lat o tym, że już na etapie zawodów dla kilkulatków pojawia się zacięta rywalizacja, podczas gdy w innych krajach do wieku juniora to jest przede wszystkim zabawa sportem. I właśnie Orlen Cup ma być taką imprezą, na którą młodzież zawsze chętnie będzie przyjeżdżała. By bawić się skokami, ale też, by sprawdzić się na tle innych.