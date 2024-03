Co dalej z Kubackim? Thurnbichler podjął kluczową decyzję. Jest oficjalny komunikat

Kubacki zaskoczony chwilowym "zesłaniem". Wraca do kadry na Raw Air 2024

- Weekend w Oberstdorfie był dla mnie rzeczywiście mocno nieudany - przyznał mistrz świata z Seefels. - Mimo tego brak powołania na Lahti, był dla mnie zaskoczeniem. Co jednak zrobię? Skoro taka decyzja została podjęta, to mi zostało tylko się do niej dostosować. Tak, jak miałem zapał do tego, by dalej swoją pracę kontynuować w Lahti, tak będę ją kontynuował w Eisenerz.