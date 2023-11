Co dalej z Kamilem Stochem? Apoloniusz Tajner mówi wprost. "Ja bym tego nie robił"

Ja bym tego nie robił. To dopiero początek, jechałbym normalnie na następne zawody. Dopiero po trzecim weekendzie można rozważyć wycofanie zawodników, by odpowiednio przygotować się na Turniej Czterech Skoczni. Ten początek wygląda słabo, ale to jeszcze niewiele znaczy. Od teraz do Turnieju Czterech Skoczni zawodnicy będą jechać na tym, co wypracowali przez lato i jesień. Na początku u nas nastąpił efekt przyhamowania po wyłączeniu z okresu treningu motorycznego. Nie sądzę, że tak to będzie wyglądać dalej

~ powiedział Apoloniusz Tajner w rozmowie z WP SportoweFakty.