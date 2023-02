Wygrana Dawida Kubackiego i Piotra Żyły w konkursie duetów w Lake Placid to za mało, by całe zawody w USA uznać za bardzo udane dla polskiej kadry. Halvor Egner Granerud odskoczył w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i ma już prawie 300 punktów przewagi nad drugim Polakiem. Okazji na odrobienie strat na razie nie będzie. Thomas Thurnbichler zadecydował bowiem, że czołowi skoczkowie nie pojadą na zawody do rumuńskiego Rasnova . To, jak na razie, oddala Kubackiego od sięgnięcia po Kryształową Kulę .