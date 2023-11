Co dalej z Dawidem Kubackim? Małysz odpowiada. Nie wahał się ani chwili

Małysz wierzy w Kubackiego. W nim upatruje po raz kolejny lidera polskiej kadry

- Spokojnie można typować również Dawida Kubackiego, który latem prezentował się z dobrej strony i zimę też miał bardzo udaną - mówi Małysz. - Mamy nadzieję, że on na tyle wszedł w ten cały system, że dalej będzie walczył o tę Kryształową Kulę, bo go na to zdecydowanie stać. Nic nie stracił na tym, co pokazywał latem. Dawid wyrósł na faworyta i na lidera w naszej grupie.