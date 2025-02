Cios w Polaków przed mistrzostwami świata. Potem kompletnie zaskoczenie, on może być lepszy od Wąska

Atmosfera w polskim obozie nie należy obecnie do idealnych. Żaden z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera wciąż ani razu nie uplasował się na podium w zawodach Pucharze Świata. Ponadto nie pomaga im medialne zamieszanie związane z Kamilem Stochem. Spora część kibiców wciąż czuje ogromny żal do opiekuna kadry za to, że ten postanowił zostawić legendę w domu. Piątka wybrańców uda się do Norwegii także bez jednej ważnej osoby. Mowa o mieszkającym na co dzień w tym kraju Aleksandrze Stoecklu. Austriak mógł być kimś w rodzaju asa w rękawie.

