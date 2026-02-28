Norweskie skoki w ogromnym kryzysie znajdują się już od prawie roku. To efekt skandalicznych scen z mistrzostw świata organizowanych przez ten właśnie kraj. W Trondheim przyłapano Skandynawów na gorącym uczynku przy nielegalnym modyfikowaniu kombinezonów. Skończyło się zawieszeniem największych gwiazd. Te co prawda wróciły wraz z początkiem sezonu 2025/26, ale ich postawa wciąż mocno rozczarowuje. Brak choćby jednego indywidualnego medalu w męskiej rywalizacji na igrzyskach olimpijskich mówi sam za siebie.

Nie lepiej jest w Pucharze Świata, który wraca do żywych w ten weekend. Za skoczkami już kwalifikacje do sobotniego indywidualnego konkursu w Bad Mitterndorf. Podczas nich podopieczni Runego Velty przyjęli kolejne dwa ciosy w tym roku. Tym razem nie chodzi o kiepskie wyniki, a o oblane kontrole. Pozytywnie nie przeszli ich Andreas Langmo oraz Benjamin Oestvold. Ten pierwszy nawet nie pojawił się na belce startowej. 25-latkowi humor pogorszył się natomiast tuż po oddanej próbie.

Czerwona kartka dla Oestvolda w Kulm. Odpocznie od skoków na dłużej

To kolejne tego typu wykroczenie zawodnika z Raufoss w obecnie trwającej zimowej kampanii. Został więc ukarany czerwoną kartką i nie zobaczymy go także podczas przyszłotygodniowego konkursu w Lahti. Norwedzy nie będą mogli powołać za niego innego reprezentanta kraju, co zaboli ich podwójnie. Kulisy sprawy na łamach "skijumping.pl" przedstawił Sandro Pertile. "Myślę, że po głównej imprezie sezonu zawodnicy są prawdopodobnie trochę bardziej rozprężeni niż wcześniej i być może nie poświęcają wystarczającej uwagi szczegółom" - skomentował szef Pucharu Świata.

"Wszyscy zawodnicy, szczególnie podczas igrzysk olimpijskich, byli na granicy limitów. Można być naprawdę bardzo blisko i czasami, jeśli nie zwraca się wystarczającej uwagi na przygotowanie, może się zdarzyć, że wyjdzie się poza dopuszczalny zakres, ale to część gry" - dodał przedstawiciel międzynarodowej federacji. Nie jest to pierwsza czerwona kartka w sezonie 2025/26. Choćby podczas Turnieju Czterech Skoczni kartonik tego koloru otrzymał Timi Zajc.

Uczestnicy dzisiejszego konkursu będą musieli mieć się na baczności, bo sceny z wczoraj pokazują, iż w Austrii nie ma pobłażania. Początek zmagań o godzinie 13:30. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Benjamin Oestvold Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Benjamin Oestvold Jure MAKOVEC AFP

