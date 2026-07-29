Cios tuż przed skokami w Wiśle. Decyzja jest bezlitosna, chodzi o gwiazdy

Cykl Letniego Grand Prix, zwłaszcza dla Polaków, zapowiada się interesująco. Będą to w końcu pierwsze zawody, które pokażą efekty pracy Stefana Horngachera oraz Macieja Maciusiaka z zawodnikami. Austriak powrócił do kraju nad Wisłą po kilku latach przerwy z myślą przywrócenia "Biało-Czerwonych" do ścisłej elity skoków. Oczy kibiców będą pewnie zwrócone na Kacpra Tomasiaka. Ten w Małopolsce wystąpi jako jedna z największych gwiazd.

Bielszczaninowi niestety nie będzie dane zmierzyć się z jednym z gigantów dyscypliny uwielbianej przez miliony Polaków. Tuż przed rozpoczęciem weekendu smutny dla fanów komunikat opublikowali Słoweńcy na oficjalnej stronie federacji. Szkoleniowcy męskiej oraz żeńskiej kadry ogłosili w nim, że do Wisły drużyny wybiorą się bez gwiazd. W przypadku panów zabraknie zwłaszcza Domena Prevca. Do tego na liście próżno szukać Anze Laniska oraz Timiego Zajca.

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"Pierwsze zawody będą ważne w kontekście zrozumienia nowych przepisów. Opuszczą oni rywalizację w Polsce, a potem zobaczymy co dalej" - krótko oznajmił Robert Hrgota. Wśród pań spragnieni poważnej rywalizacji kibice nie zobaczą natomiast Niki Prevc. "Zimą chcemy startować w Pucharze Świata w możliwie jak największym składzie. Latem priorytet mają te zawodniczki, które mogą awansować w światowym rankingu" - przyznał Jurij Tepes.

Dlaczego więc zabraknie złotej medalistki niedawnych igrzysk olimpijskich? "Dopiero dwa tygodnie temu dowiedzieliśmy się, że możemy rywalizować z dodatkową zawodniczką w Wiśle oraz Courchevel. Po namyśle postanowiliśmy nie zmieniać już składu i dać szansę innym sportsmenkom. Nika Prevc nie będzie występowała do września" - dodał opiekun żeńskiej reprezentacji Słoweńców.

Skakanie w Wiśle rozpocznie się w sobotni poranek. Rywalizacja potrwa do niedzieli. Tekstowe relacje w Interia Sport.

Domen Prevc MATTHIAS SCHRADER East News

Nika i Domen Prevc dominują w Pucharze Świata Jure MAKOVEC AFP

Nika Prevc LISE ASERUD AFP





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