Cios dla mistrza świata. Poza kadrą na PŚ. Jest reakcja

Końcówka poprzedniego sezonu była dla Niemca dość przeciętna, a także lato nie napawało dużym optymizmem. Mogło się jednak mimo to wydawać, że Stefan Horngacher zaufa rutyniarzowi i włączy do kadry na premierowe konkursy w Ruce. Tak się nie stało, a wyniki naszych zachodnich sąsiadów bronią decyzji trenera. Obok Austriaków to właśnie oni nadawali bowiem ton zmaganiom na Rukatunturi i w Pucharze Narodów zajmują drugie miejsce.