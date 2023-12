Skoki narciarskie. Maciej Kot nie ma pretensji. "To moja wina"

- Tak. Wiadomo, że zawsze wtedy, gdy kontroler zaprasza nas do siebie, to jest podejrzenie ze strony kontrolera, że coś jest nie tak. Christian Kathol obserwuje to, co dzieje się w telewizji. Patrzy, jak układa się kombinezon, kiedy zawodnik siedzi na belce. On to wszystko widzi. Nie jest zatem tak, że wcześniej zaznacza sobie zawodników do kontroli, choć rzeczywiście czasem to bywa losowa kontrola, tylko na bieżąco analizuje sytuację. Podejrzewam, że nie spodobało mu się ułożenie mojego kombinezonu. Taka wizyta u kontrolera zawsze jest obarczona stresem i ryzykiem. Nawet jeśli sprawdzimy kombinezon w hotelu i on jest dobry, to jednak jak przychodzą zawody, pojawia się stres i wtedy może zmienić obwód w pasie. I wtedy robi się problem.