Ciężkie warunki w Engelbergu. Dawid Kubacki zdradza szczegóły

Kubacki uzyskał 130,5 metra, co ostatecznie dało mu trzecią pozycję, za Stefanem Kraftem i zwycięzcą, Halvorem Egnerem Granerudem, który w nagrodzę otrzymał czek w wysokości 3 tysięcy franków szwajcarskich. Kilku zawodników skarżyło się na to, że najazd ich "przytrzymywał", przez co mieli wolniejszą prędkość najazdową. Swoją opinią w temacie podzielił się Kubacki

Puchar Świata w Engelbergu. Dawid Kubacki trzeci w kwalifikacjach

- Przyjechałem tu żeby oddawać dobre skoki, to się nie zmienia, bo wiem co mam robić, wiem jak to zrobić i chcę z tego korzystać. Dzisiaj się to udało tak mniej więcej w 1/3, ale bywają i takie dni. Puchar Świata to bieg długodystansowy, trzeba do tego podejść ze spokojem. Ja obrałem akurat taką ścieżkę, że skupiam się na tym, co mam zrobić danego dnia na skoczni i tyle - zakończył lider klasyfikacji generalnej.