Ciąg dalszy afery w polskiej kadrze. Zawodniczka odsłoniła brutalne kulisy. Poważne zarzuty wobec trenera

Kinga Rajda to jak do tej pory najbardziej utytułowana polska skoczkini. Ma w swoim dorobku 138 punktów Pucharu Świata, natomiast druga w tym zestawieniu Nikol Konderla 25. Trzecia Karpiel zdobyła tylko 10 "oczek". Dlatego, kiedy początkiem marca 2023 roku Kinga Rajda decyzję o zakończeniu kariery ogłosiła tuż po konkursie MŚ w Planicy, dla całego środowiska był to duży szok. Polka na dużej skoczni zajęła 23. miejsce, co jest wyrównaniem najlepszego wyniku w historii polskich kobiecy skoków.